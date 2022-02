Negozi per tutti: la Sds Nord Ovest promuove un progetto pilota per l’inclusione

SESTO FIORENTINO – Abbattere le barriere di tutti i tipi per garantire la fruibilità di servizi aperti al pubblici alle persone con disabilità. Con questo obiettivo la Società della Salute Nord Ovest mette in atto una manifestazione di interesse aperta alle associazioni, alle istituzioni e agli operatori del commercio per preparare le linee guida, la […]

SESTO FIORENTINO – Abbattere le barriere di tutti i tipi per garantire la fruibilità di servizi aperti al pubblici alle persone con disabilità. Con questo obiettivo la Società della Salute Nord Ovest mette in atto una manifestazione di interesse aperta alle associazioni, alle istituzioni e agli operatori del commercio per preparare le linee guida, la formazione e il progetto per l’inclusione. La manifestazione d’interesse per partecipare al progetto, al quale hanno già dato la loro adesione alcune associazioni, è il 13 marzo. Il budeget messo a disposizione dalla Società della Salute è di 10mila euro.

“Obiettivo del progetto – ha dichiarato la presidente, Camilla Sanquerin – è creare comunità che siano accoglienti, partecipate, in cui ognuno possa trovare la sua autonomia. Abbiamo raccolto intanto la disponibilità di Unicoop Firenze, presidio importante non solo di economia e di funzioni ma anche dal punto di vista della socialità. L’invito è anche alle associazioni ad aderire a questa manifestazione d’interesse per trovare insieme nuove modalità di relazione che possono fare la qualità della comunità. Il progetto ha un senso proprio se vedrà la nascita di una rete di relazioni”.

La spinta è arrivata alla Società della Salute Nord Ovest dai comuni nella quale opera e in particolare dal Comune di Campi Bisenzio.

“A Campi Bisenzio abbiamo fatto della partecipazione una delle linee del nostro agire – ha commentato Luigi Ricci, assessore al welfare di comunità di un Comune che ha avuto un ruolo propulsivo nella sperimentazione sull’accessibilità nel territorio della Società della Salute fiorentina nord ovest – Questo progetto ora è un’esperienza unica che mette insieme nella stessa progettualità l’istituzione, i cittadini e le associazioni”.