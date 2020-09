Nel 2024 dal ponte sull’Arno all’Indicatore. Con il completamento della circonvallazione e il sottopasso ferroviario

SIGNA – Nel 2024 dal ponte sull’Arno all’Indicatore in auto, usando la circonvallazione all’abitato di Signa e il sottoattraversamento ferroviario. Questa, negli auspici dell’amministrazione comunale, una delle soluzioni ai problemi di viabilità che riguardano sì Signa ma anche i Comuni vicini, in primis Lastra a Signa e Campi, e tutta l’area metropolitana. Quella risolutiva, invece, […]

SIGNA – Nel 2024 dal ponte sull’Arno all’Indicatore in auto, usando la circonvallazione all’abitato di Signa e il sottoattraversamento ferroviario. Questa, negli auspici dell’amministrazione comunale, una delle soluzioni ai problemi di viabilità che riguardano sì Signa ma anche i Comuni vicini, in primis Lastra a Signa e Campi, e tutta l’area metropolitana. Quella risolutiva, invece, come ribadito stamani dal sindaco Giampiero Fossi e dall’assessore ai lavori pubblici, Andrea Di Natale, resta il nuovo ponte sull’Arno, per il quale, anche di recente, il ministro Paola De Micheli ha speso parole importanti.

Restando nell’immediato, invece, l’appuntamento più vicino è il consiglio comunale di questa sera, nel corso del quale verrà portato in approvazione il progetto definitivo della cosiddetta “Circonvallazione est”. Con i lavori che da un lato guardano al tratto di strada che permetterà di congiungere via delle Bertesche con la doppia rotonda dell’Indicatore e, dall’altro, il parcheggio scambiatore della stazione ferroviaria con il ponte sull’Arno. Questa la parte più rilevante dell’intervento, con la realizzazione di un sottopasso ferroviario per il quale, ha detto l’assessore Di Natale, “una settimana fa abbiamo raggiunto un accordo con la Regione che garantirà 500.000 euro nelle casse del Comune per la progettazione esecutiva”.

Guardando ai tempi, nel primo caso “l’apertura del cantiere – ha aggiunto l’assessore – è prevista per maggio 2021, con un anno per la conclusione dei lavori. Nel secondo vorremmo arrivare all’aggiudicazione dei lavori nel 2021 in modo da far partire i cantieri quanto prima. La novità di rilievo è senza dubbio quella del sottopasso ferroviario, con una nuova idea di tracciato che non toccherà minimamente lo stadio del Bisenzio”.

“Per questa amministrazione – ha detto il sindaco Fossi – è un momento molto importante. L’accordo con la Regione ci permette di avere tempi certi per arrivare alla conclusione della circonvallazione, un progetto che riguarda anche Lastra a Signa e Campi e che non interferisce in alcun modo con la realizzazione del nuovo ponte sull’Arno”. “Ponte – ha aggiunto il sindaco – sul quale, nel corso dell’ultimo incontro avuto con il ministro De Micheli, sempre in accordo con il Comune di Lastra a Signa, ci sono stati dati degli elementi che ci danno grande conforto. E i nostri uffici, che ringrazio di cuore, stanno lavorando “pancia a terra” per raggiungere questo obiettivo”. “E visto che stasera ne parleremo in consiglio comunale, – ha concluso il sindaco – quella che auspico è una convergenza di tutte le forze politiche perché questo è un intervento che viene fatto per il bene di Signa”.