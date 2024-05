Nel 2025 la Taric arriva nel Comune di Carmignano. Assemblee pubbliche per spiegare tutte le novità

CARMIGNANO – La Tariffa corrispettiva arriva nel Comune di Carmignano e per spiegarne le novità Alia Multiutility e l’amministrazione comunale organizzano una massiva campagna di comunicazione, una serie di assemblee aperte alla cittadinanza e l’apertura di uno sportello dedicato al ritiro dei nuovi kit di raccolta. Considerata l’assoluta novità del sistema, Alia ha inviato una comunicazione agli oltre 5.700 utenti coinvolti dal nuovo sistema che sarà attivo a partire dal 1 gennaio 2025 e ha organizzato una serie di incontri pubblici, mentre a partire dal 27 maggio aprirà il “Pop Up Alia Store” presso la biblioteca comunale di Seano. La prima assemblea pubblica è convocata per giovedì 6 giugno alle 18 presso la sede della Polisportiva Colline Medicee a Seano, in via Bocca di Stella 3. Un secondo incontro, sempre alle 18, è convocato presso la sala consiliare di Carmignano, in piazza Vittorio Emanuele II a Carmignano, giovedì 13 giugno. L’ultimo incontro, sempre alle 18, è previsto per mercoledì 26 giugno presso lo Spazio Giovani, in piazza Cesare Battisti17 a Comeana. “L’introduzione della Tariffa corrispettiva rappresenta un passo molto importante, – afferma il vice-sindaco e assessore all’ambiente del Comune di Carmignano, Federico Migaldi – il nuovo sistema consentirà di premiare i comportamenti virtuosi dei cittadini e, di conseguenza, di accrescere i risultati della raccolta differenziata”.

In linea con quanto richiesto dalla normativa europea, il principio alla base della tariffa corrispettiva – che in Toscana è già applicata in 18 Comuni – implica una misurazione dei rifiuti prodotti e conferiti, valorizzando chi si impegna nella separazione degli scarti e nella tutela dell’ambiente. La nuova tariffa, a partire da gennaio, sarà gestita e fatturata direttamente da Alia Multiutility, a cui i cittadini potranno rivolgersi per avere chiarimenti. La fatturazione nel nuovo anno sarà trimestrale (1 gennaio- 31 marzo), con valutazione dei conferimenti avvenuti nello stesso arco temporale, ai fini del calcolo delle eventuali premialità. I cittadini avranno a disposizione un nuovo kit, composto da 3 contenitori (per carta e cartone, organico e residuo non differenziabile) e sacchi per la raccolta di imballaggi e contenitori in plastica, metalli e tetrapak, dotati di strumenti digitali di rilevazione (Tag), mentre i contenitori attualmente in dotazione dovranno essere restituiti. Con l’obiettivo di agevolare il ritiro dei nuovo kit e fornire ai cittadini tutte le informazioni utili, a partire dal 27 maggio, fino al 20 luglio, sarà attivo uno sportello presso la biblioteca comunale di Seano in via Carlo Emilio Gadda 27/29 (ingresso da via Giannini Fratelli) aperto al pubblico ogni lunedì, venerdì e sabato dalle 8.30 alle 13.30.

Per il ritiro dei nuovi kit, i titolari di una utenza domestica o non domestica di piccole dimensioni, oltre a recarsi al Pop Up Store di Alia, possono richiedere la consegna gratuita a domicilio chiamando il call center di Alia, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30 telefonando ai numeri 800 888333 (da rete fissa, gratuito), 199 105105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore) e 0571 1969333 (da rete fissa e rete mobile). I titolari di una azienda di grandi dimensioni possono invece prenotare, tramite call center, la visita di un operatore Alia presso la propria sede. Sarà l’operatore a consigliare i contenitori più adatti e fornire maggiori dettagli sulla nuova tariffa. La riconsegna dei vecchi kit potrà essere effettuata presso gli sportelli Alia al momento del ritiro dei nuovi, ad eccezione del contenitore per il vetro che servirà fino al 31 dicembre prossimo. A partire dal 1 gennaio, oltre all’introduzione della corrispettiva, cambierà la modalità di raccolta degli imballaggi in vetro, che non avverrà più con il sistema porta a porta, ma nelle campane stradali ad accesso libero che saranno dislocate sul territorio. Tale raccolta sarà esclusa dalla misurazione e non influirà nel calcolo della bolletta.