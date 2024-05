Nel 2025 la Taric arriverà anche a Campi Bisenzio: dal 21 maggio incontri pubblici con i cittadini

CAMPI BISENZIO – Nel 2025 la tariffa corrispettiva arriva anche nel Comune di Campi Bisenzio. In linea con quanto richiesto dalla normativa europea, “il principio alla base della corrispettiva – spiegano da Alia – implicherà una misurazione puntuale dei rifiuti prodotti e conferiti dagli utenti. La nuova tariffa, in grado di superare il calcolo presuntivo della Tari, verifica i comportamenti virtuosi degli utenti, valorizzando chi si impegna maggiormente nella separazione dei rifiuti e nella tutela dell’ambiente”.

Che cosa cambierà concretamente dal primo gennaio per le oltre 20.000 utenze (domestiche e non domestiche) coinvolte? Come funzionerà il nuovo sistema? Come consultare il simulatore ed il portale nell’area dedicata? Considerata l’assoluta novità del sistema e per rispondere a queste ed altre domande, in accordo con l’amministrazione comunale, Alia Multiutility sta organizzando incontri pubblici sul territorio con l’obiettivo di essere di aiuto agli utenti nel cambio di abitudini e nell’approccio al nuovo sistema alla presenza di tecnici dell’azienda e di rappresentanti dell’amministrazione comunale. Si comincia martedì 21 maggio, alle 21, presso il River Club, via dei Confini 162, Capalle. Giovedì 30 maggio alle 16, invece, l’appuntamento è in sala consiliare (riservato agli amministratori di condominio). seguiranno le date degli incontri successivi.