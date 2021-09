Nel centro di Campi arrivano “Il gatto e la volpe”: Con Fabio e Giulia tutto l’abbigliamento per uomo, donna e bambino

CAMPI BISENZIO – “Il gatto e la volpe” sono fratello e sorella. E, a parte il “richiamo” nel nome, non hanno niente a che vedere con i personaggi della favola di “Pinocchio”. Anzi. Sono Fabio e Giulia Mugnaioni e da domani, sabato 11 settembre, sono pronti ad accogliere i loro clienti nel negozio che aprirà per la prima volta le porte in via Falcini 13, praticamente in piazza Fra Ristoro. A partire dalle 17.30, infatti, è in programma l’inaugurazione del loro punto vendita di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Una nuova apertura che va a rivitalizzare il centro storico campigiano e un negozio all’interno del quale ci si può sbizzarrire nella scelta del “capo”, tutti firmati, che più si aggrada ai gusti di ognuno di noi. A Fabio e Giulia, quindi un grande in bocca al lupo da parte della redazione di Piananotizie.