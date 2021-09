Nel centro di Campi torna la “Festa dello sport”: per provare di persona e per le esibizioni delle associazioni del territorio

CAMPI BISENZIO – La festa dello sport, lo sport in festa: invertendo l’ordine dei fattori il prodotto non cambia e a Campi Bisenzio è in arrivo la terza edizione di “ProSport City”, la festa dello sport organizzata da Comune e Pro Campi in collaborazione con la Polisportiva 2M. L’appuntamento è per domenica prossima, 19 settembre, […]

CAMPI BISENZIO – La festa dello sport, lo sport in festa: invertendo l’ordine dei fattori il prodotto non cambia e a Campi Bisenzio è in arrivo la terza edizione di “ProSport City”, la festa dello sport organizzata da Comune e Pro Campi in collaborazione con la Polisportiva 2M. L’appuntamento è per domenica prossima, 19 settembre, quando il centro di Campi diventerà luogo di esibizioni e prove di tante discipline sportive a cura delle associazioni del territorio. In piazza Fra Ristoro sarà posizionata l’area riservata alle esibizioni, in piazza Dante l’area “Prova lo sport”. Calcetto, tennis, pattinaggio a rotelle, atletica, pallavolo, basket, danza, ginnastica ritmica, boxe, baseball, karate, kung fu, rugby, tiro con l’arco, le esibizioni dei cani e tanto altro ancora. Oltre venti le associazioni protagoniste che per l’occasione allestiranno veri e propri campi da gioco per far provare gli sport ai più piccoli. E per chi prova almeno cinque discipline sportive, in omaggio la maglietta ufficiale della festa. Ma gli organizzatori hanno pensato anche ai più piccolo con uno spettacolo di burattini (gratuito) e un trampoliere che animeranno tutta la durata della festa.