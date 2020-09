Nel fine settimana allo Zatopek i campionati Master di atletica leggera. Ricordando Pietro Mennea

CAMPI BISENZIO – Sabato 26 e domenica 27, Campi Bisenzio, con l’organizzazione dell’Atletica Campi, si svolgeranno i campionati toscani Fidal categoria Master, ovvero per gli atleti che hanno più di 35 anni. E i risultati delle iscrizioni sono davvero soddisfacenti per la società campigiana: saranno infatti 525 gli atleti gara in rappresentanza di 67 società […]

CAMPI BISENZIO – Sabato 26 e domenica 27, Campi Bisenzio, con l’organizzazione dell’Atletica Campi, si svolgeranno i campionati toscani Fidal categoria Master, ovvero per gli atleti che hanno più di 35 anni. E i risultati delle iscrizioni sono davvero soddisfacenti per la società campigiana: saranno infatti 525 gli atleti gara in rappresentanza di 67 società della Toscana. Inoltre, essendo “qualificata” come gara Open (aperta ad atleti provenienti da altre regioni), nel fine settimana arriveranno anche atleti provenienti da Sardegna, Liguria, Emila Romagna, Umbria e Lazio. Nel corso della manifestazione, due i momenti da ricordare: il Team Italia tenterà di battere il record italiano ed europeo nella staffetta 4×100 della categoria Master. Ma soprattutto il “Mennea Day”, una vera e propria una gara sui 200 metri riservata a tutte le categorie per ricordare il record del mondo di Pietro Mennea sulla stessa distanza. Le gare iniziano sabato alle 16 per terminare alle 19.30, la domenica si riprende alle 9 per concludere il fine settimana di sport intorno alle 13.