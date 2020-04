Nel giorno della Beata nessun nuovo contagio a Signa

SIGNA – Nessun nuovo contagio a Signa nel giorno della Beata Giovanna. Come confermano anche le parole del sindaco Giampiero Fossi: “Ho ancora davanti a me l’immagine, dall’alto, della nostra piazza vuota in una giornata che la vedeva riempita da migliaia di fedeli accorsi da ogni parte per venerare la Beata Giovanna. Una forte emozione edl un groppo alla gola mi hanno accompagnato durante questa particolare celebrazione on line. Non tristezza per la terribile emergenza sanitaria in atto ma un deciso convincimento che tutto andrà davvero bene. Siamo una bella comunità, unita da valori fondamentali e dal comune attaccamento a Giovanna, simbolo chiave della nostra fede e della nostra volontà di fare a servizio della bellezza e della vita. Non siamo soli e, come abbiamo superato nei secoli prove terribili, supereremo anche questa epidemia restando accanto a Giovanna e a tutto ciò che di bello rappresenta. Oggi non abbiamo avuto alcun nuovo contagio a fronte dei 66 nella Città Metropolitana e ai 155 della Toscana. Forse uno spiraglio di luce si vede ma continuiamo, con fede e intelligenza, nei nostri virtuosi comportamenti. Da noi dipende il bene della nostra famiglia, di Signa, dell’Italia, del mondo. Ce la faremo”.