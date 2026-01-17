LASTRA A SIGNA – E’ Diego Puggioni il vincitore del concorso per la ricerca del logo della Consulta giovani. L’avviso era stato indetto nei mesi scorsi dal Comune di Lastra a Signa con l’intento di realizzare un logo appunto della nuova Consulta, istituita per promuovere il dialogo fra giovani e istituzioni. E Puggioni ne ha realizzato uno che raffigura una forma stilizzata delle mura di Lastra a Signa, in particolare del Portone di Baccio con davanti le figure di tre giovani arancioni che rappresentano i giovani, con energia e inclusione. Secondo classificato è Dimitri Paoletti, terzo classificato è Alessandro Salani. Una menzione speciale per il premio creatività è andata a Pietro Ferrini che si è distinto per l’uso espressivo e originale del disegno a mano.

I vincitori e gli altri classificati sono stati premiati in sala consiluare alla presenza del sindaco Emanuele Caporaso e dell’assessore alle politiche giovanili Francesca Tozzi mentre il nuovo logo sarà utilizzato per rappresentare l’organismo sui canali social e digitali, nei materiali promozionali e nelle attività istituzionali. “Il progetto – ha spiegato l’assessore Tozzi – vuole premiare la creatività dei giovani e allo stesso coinvolgere i membri della Consulta che hanno votato e scelto il vincitore. Il lavoro di questo organismo sta andando avanti con iniziative e progetti che saranno sviluppati nel corso di questo anno. Ringrazio il direttivo e tutti membri della Consulta giovani che si sono dimostrati attivi e partecipi in questo percorso che stiamo costruendo insieme”.