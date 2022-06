Nel parco dei Renai apre il Rock Chalet, la casa della musica live

SIGNA – Apre il Rock Chalet e da oggi, venerdì 10 giugno, ai Renai la vita notturna approda anche al lotto 1. Quest’area del parco, infatti, fino a oggi chiudeva i cancelli alle 20, ma con il nuovo locale ci saranno attività e musica dal vivo fino alle 3 di notte. Se il martedì sarà dedicato ai dj set, tutti gli altri giorni della settimana vedranno sul palco rock band emergenti che accompagneranno la serata. Ma per restare in tema di natura, altro grande filone dello Stato Libero dei Renai, dalle 10 di ogni mattina il Rock Chalet sarà aperto per accogliere visitatori e ciclisti.

“Il Rock Chalet – si legge in una nota – va a completare l’offerta del parco dei Renai, che vede sul versante della nightlife, Il Chiringuito in riva al lago al lotto zero con una sua programmazione, la piscina che la sera organizza aperitivi e feste a bordo vasca, la gelateria Frigus che accoglie grandi e piccini. Sempre per l’intrattenimento, completano il quadro il minigolf, il parco dei gonfiabili e, nel lotto uno, la spiaggia in sabbia che aprirà dalla prossima settimana”.

“Siamo soddisfatti di questo nuovo passo in avanti per il parco – ha detto l’amministratore delegato dell’Isola dei Renai, Andrea Marzi – che rende fruibile nelle ore notturne anche il lotto 1 del parco. In più questa stagione, che arriva al termine dello stato di emergenza covid, si annuncia con tante novità ed eventi”.