Nel segno della trippa: gli auguri di Natale di Confesercenti Firenze e Italia Comfidi

FIRENZE – Nel segno della trippa. Si è svolta ieri sera, mercoledì 7 dicembre, presso la Fortezza da Basso, il “Trippa Day”, ovvero tradizionale (e ormai storico, siamo alla 29° edizione) appuntamento con lo scambio di auguri organizzato da Confesercenti Firenze e Italia Comfidi. Una cena esclusiva caratterizzata da numerose portate con piatti a base di trippa e lampredotto, tipici della cultura culinaria fiorentina. Nel 2020 a causa delle restrizioni determinate dal Covid 19, l’iniziativa ha subito una pausa forzata; l’edizione 2021 ha segnato un passo importante verso la ripartenza e quest’anno c’è ancora più voglia di ritrovarsi, stare insieme in un momento conviviale all’insegna della normalità.

Il “Trippa Day” è infatti un appuntamento a cura dei “maestri trippai” di Firenze, nato e consolidato negli anni come “Civiltà della Trippa”, che ribadisce l’attenzione dell’Associazione e del Consorzio Fidi verso i mestieri peculiari che fanno impresa nel nostro territorio. Una scelta che viene condivisa dalle istituzioni locali, dal mondo economico e del lavoro, dagli operatori e dai cittadini tutti, per la valorizzazione e lo sviluppo delle tipicità che vanno costantemente sostenute anche negli anni più difficili, come quelli che stiamo vivendo. Un appuntamento che è diventato “un vero e proprio happening per il mondo del credito, delle imprese e delle istituzioni (circa 30 i sindaci e altrettanti assessori attività economiche e produttive dei Comuni della Città Metropolitana, assessori e consiglieri della Regione Toscana e rappresentanti della Città Metropolitana)”, si legge in una nota di Confesercenti.

“Questa serata rappresenta un importante e simbolico momento di incontro per i settori da noi rappresentati; un appuntamento che vede la partecipazione di numerose imprese, rappresentanti delle istituzioni e del mondo bancario, – dicono Nico Gronchi, presidente Italia Comfidi, e Claudio Bianchi, presidente Confesercenti Metropolitana Firenze – per Confesercenti e Italia Comfidi organizzare, ogni anno, un evento come quello del “Trippa Day” è sicuramente motivo di vanto ed orgoglio, anche perché, da sempre, attribuiamo grande importanza a tutte quelle attività imprenditoriali che valorizzano e promuovono il nostro territorio”.

A portare il loro saluto numerosi esponenti del mondo politico, economico e dell’associazionismo; tra le presenze si segnalano quelle del sindaco di Firenze Dario Nardella con la giunta comunale e numerosi consiglieri di Palazzo Vecchio; del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani con gli assessori regionali Leonardo Marras e Stefano Ciuoffo e numerosi consiglieri regionali; dei parlamentari Federico Gianassi ed Emiliano Fossi; del direttore della Filiale di Firenze della Banca d’Italia Mario Venturi, e del segretario della CCIAA di Firenze Giuseppe Salvini.