Nella Asl Toscana Centro di nuovo in servizio il personale non vaccinato. Sono 97, tra medici infermieri e tecnici amministrativi

FIRENZE – E’ stata disposta da ieri, 2 novembre, la revoca delle sospensioni dal servizio per inosservanza dell’obbligo vaccinale nei confronti di 97 operatori del comparto sanitario, tecnico amministrativo e della dirigenza medica. E’ quanto prevede l’Asl Toscana Centro con delibera aziendale in applicazione dell’articolo 7 del Decreto legge numero 162 del 31 ottobre scorso. Il personale che in questi giorni tornerà in servizio nelle rispettive sedi riguarda nel dettaglio i seguenti territori. Per la zona fiorentina si tratta di 27 sanitari, tra infermieri, OSS, tecnici della prevenzione e 8 tecnici tecnici amministrativi, per la zona empolese, 9 sanitari tra medici, infermieri e OSS e 8 amministrativi. Per la zona pratese, 12 sanitari tra infermieri, OSS e tecnici della prevenzione. Infine per la zona pistoiese e Valdinievole, 27 sanitari tra medici, infermieri, OSS, tecnici sanitari e 6 amministrativi. “Si tratta di una presa d’atto di una norma di legge – si legge in una nota della Asl Toscana Centro – che anticipa il termine dell’obbligo vaccinale al 1 novembre. Tale disposizione non richiede alcun tipo di condizione per il rientro salvo i tempi tecnici per la definizione dei turni di lavoro. A tal proposito è stato dato mandato alle direzioni interessate di procedere quanto prima a contattare il personale per una rapida immissione in servizio”.