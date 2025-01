Neri Marcorè incanta e diverte al Festival del Giallo

SESTO FIORENTINO – Più di duecento persone hanno partecipato ieri mattina 26 gennaio al Cinema Grotta, all’incontro con Neri Marcorè e gli attori e autori dello spettacolo “Sherlock Holmes. Il musical”. Divertente, ironico, graffiante Marcorè ha animato la mattinata raccontando come è nato l’incontro tra gli autori dello spettacolo e come ha deciso di accettare di […]

SESTO FIORENTINO – Più di duecento persone hanno partecipato ieri mattina 26 gennaio al Cinema Grotta, all’incontro con Neri Marcorè e gli attori e autori dello spettacolo “Sherlock Holmes. Il musical”. Divertente, ironico, graffiante Marcorè ha animato la mattinata raccontando come è nato l’incontro tra gli autori dello spettacolo e come ha deciso di accettare di recitare in un musical, anche se ha detto di essere stato all’inizio contrario perchè “si deve dire in musica quello che si può dire con la parole”, ma poi letto il copione ha deciso di accettare. Il musical sta ottenendo un ottimo successo tanto che il prossimo anno sarà ripreso e ritornerà nei teatri italiani.



L’incontro curato da Uno studio in Holmes è all’interno dl Festival del Giallo “Dalla parte del Giallo” organizzato dall’amministrazione comunale di Sesto Fiorentino in collaborazione con le associazioni Uno studio in Holmes e Club del Giallo e con la Libreria Rinascita a la Biblitoeca Ragionieri. Fino al 31 gennaio sono in programma una serie di incontri con autori di libri di genere. Martedì 28 gennaio alla Libreria alle 18 sarà la volta di Giancarlo De Cataldo con il suo libro “Per questi motivi”, seguiranno il 29 gennaio alle 18 Cristiano Cavina con il suo divertentissimo giallo romagnolo “L’ananas no” e giovedì 30 gennaio alle 18 “Sesto chiama Napoli” e alle 21 lo spettacolo al Cinema Grotta “Volver Ritorno per il Commissario Ricciardi” con Maurizio de Giovanni. Il 31 alle 17 alla Libreria Intrighi di Provincia e alle 18 Alessandro Robecchi con il suo ultimo libro “Le verità spezzate”.