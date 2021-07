Nessun aumento della Tari per le categorie colpite dalle misure anticontagio

CALENZANO – Non ci saranno aumenti di Tari per le categorie colpite dalle misure anti-contagio dell’ultimo anno e mezzo: così il Comune di Calenzano ha deciso che i fondi vincolati del bilancio saranno destinati a sterilizzare l’aumento della Tari per questi soggetti. Lo stanziamento è stato votato ieri dal Consiglio Comunale, nell’ambito dell’assestamento di bilancio. […]

“Abbiamo solo potuto prendere atto dell’aumento della TARI – ha spiegato l’assessore al bilancio Damiano Felli -, previsto dal piano economico e finanziario del gestore e approvato dall’autorità di ambito con il voto contrario di Calenzano. Gli ulteriori fondi, circa 329 mila euro, vengono quindi destinati alle categorie economiche e permettono in alcuni casi di azzerare completamente la parte variabile della tariffa”.

Lo stanziamento di bilancio inoltre consentirà a chi non ha potuto pagare l’acconto 2021 di farlo in due tranche, a settembre e ottobre, senza interessi e sanzioni. “Si conferma così l’impegno di questa Amministrazione per tenere bassa l’imposizione fiscale – ha concluso Felli -, così come riportato anche dall’indagine della CNA pubblicata oggi, che ci vede al primo posto tra i Comuni della Piana, in particolare per la TARI che è la più bassa, con differenze che sfiorano il 100%”.