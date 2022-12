“Nessun elenco di cose storte” al Teatro della Limonaia

SESTO FIORENTINO – Domenica 18 dicembre alle ore 17 al Teatro Limonaia andrà in scena “Nessun elenco di cose storte” testo e regia di Oscar De Summa, con Sandra Garuglieri. Lo spettacolo è prodotto da Atto Due, spettacolo inserito nell’ambito della rassegna Sesto Mondo del comune di Sesto Fiorentino. Dopo una sciagura aerea, un terremoto, un incidente qualunque, vi è una grande attività intorno al luogo della disgrazia. I governi investono molte risorse per queste attività, perché non si può lasciare dei familiari di sciagure senza un corpo da piangere o diversamente detto non si può lasciare un corpo senza nome ovvero senza la ritualità che a quel nome, secondo il proprio vissuto, corrisponde. Assegnando quel nome noi assegniamo l’indirizzo ad un dolore, gli diamo una forma attraverso un rito, un modo di essere vissuto e rappresentato: la vita eterna, la pace dei sensi, la liberazione dalle rinascite. Questo non vuole essere il racconto della squadra di ricerca, né dei migranti dispersi, ma della nostra relazione con la morte attraverso un gioco, attraverso un giallo che si propone, in modo ludico, di scoprire chi ha ucciso la morte.