Nessuna vendita per l’ex Mascagni scale e l’ex scuola Munari

CALENZANO – Nessuna vendita per gli immobile dell’ex Mascagni scale e della ex scuola Bruno Munari. Per loro, la giunta comunale ha dato l’indirizzo che restino patrimonio immobiliare pubblico e quindi di rimuovere dall’elenco delle alienazioni la struttura di via Mascagni e di verificare la possibilità del riutilizzo dell’ex scuola in via Arrighetto da Settimello, di proprietà della società Calenzano Comune srl. “Come previsto nel programma di mandato – spiega la giunta comunale – riteniamo di cambiare l’indirizzo della precedente amministrazione e operare una ricognizione sul patrimonio immobiliare comunale o nella disponibilità del Comune per predisporre un piano di utilizzo, dando priorità alle funzioni pubbliche, sociali e culturali, garantendone un’appropriata manutenzione. Sulle destinazioni d’uso delle strutture faremo un percorso di condivisione e di discussione in vista della presentazione dei progetti”.

Per quanto riguarda l’immobile dell’ex scuola Munari a Settimello, oggetto di cessione a seguito della convenzione per la realizzazione dell’ampliamento alla piscina comunale di Calenzano, era già stata richiesta la disponibilità del concessionario a sostituire il bene immobile con un trasferimento di pari importo. Con questo atto di indirizzo quindi la giunta chiede alla Calenzano Comune, società interamente partecipata dal Comune, di non procedere alla vendita.