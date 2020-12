“Nessuno deve essere lasciato indietro”, Anpi Lanciotto Ballerini e Cittàvisibili pensano a chi ha bisogno: ecco come

CAMPI BISENZIO – “Nessuno deve essere lasciato indietro”: parte da questo slogan l’iniziativa organizzata da Anpi Lanciotto Ballerini e Cittàvisibili APS, una raccolta di giochi, libri (nuovi o usati purché in ottimo stato), dolcetti, prodotti per l’igiene, guanti o cappelli già impacchettati nel pomeriggio di sabato 19 dicembre in piazza Matteotti presso la sede dell’Anpi. […]

CAMPI BISENZIO – “Nessuno deve essere lasciato indietro”: parte da questo slogan l’iniziativa organizzata da Anpi Lanciotto Ballerini e Cittàvisibili APS, una raccolta di giochi, libri (nuovi o usati purché in ottimo stato), dolcetti, prodotti per l’igiene, guanti o cappelli già impacchettati nel pomeriggio di sabato 19 dicembre in piazza Matteotti presso la sede dell’Anpi. “Perché mai come in questo Natale – spiegano in una nota – abbiamo bisogno di sentirci uniti. La filosofia è questa: chi può dà, chi non può riceve, nel rispetto della dignità umana e della solidarietà, che da sempre ci contraddistinguono e anche nel rispetto della nostra Costituzione”. La raccolta sarà organizzata così dalle 14 alle 15.30 sarà allestito il banco di raccolta dei pacchetti, dalle 15.30 alle 17 distribuzione dei regali. Gli eventuali pacchetti non distribuiti saranno poi donati ad associazioni di volontariato che si occupano di famiglie bisognose del territorio. “Se ci diamo la mano, i miracoli si fanno e il giorno di Natale durerà tutto l’anno, come ha scritto Gianni Rodari”. La raccolta sarà fatta rispettando le normative anti-Covid.