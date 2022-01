Niccolò Corbinelli “Divertimento ed emozione in tv ai Soliti ignoti con Amadeus”

LASTRA A SIGNA – C’era un po’ di Lastra a Signa nella puntata dei “Soliti ignoti” del 13 gennaio. Agli spettatori di Rai uno infatti non sarà sfuggita la presenza di un volto familiare, quello del 36enne Niccolò Corbinelli. L’attività Progetto Noleggi di Niccolò, che si occupa di vendita e noleggio di attrezzature professionali per il clima, infatti è molto conosciuta non solo nella Piana fiorentina ma anche a Firenze. “La Progetto Noleggi è un nuovo marchio della Petrolgas – ha spiegato Corbinelli – che è in questo settore da più di 80 anni, io mi occupo di tutto ciò che riguarda il trattamento aria. Solo a Firenze abbiamo più di 300 riscaldatori a gas”. Tanto da aver attirato anche l’attenzione del programma condotto da Amadeus “Un mesetto fa ho ricevuto una mail dalla Endemol – ha raccontato – Cercavano un noleggiatore di riscaldatori per la trasmissione. Nella mail c’erano un link e un numero di cellulare, ho provato a fare uno squillo e mi hanno confermato che era tutto vero. Mi hanno mandato una scheda da compilare e ho fatto un’intervista telefonica, mi hanno fatto fare un piccolo provino fotografico e illustrare quello che facevo. Poi mi hanno proposto la data del 23 dicembre ma ho risposto che quello per me era un periodo caotico”.

La difficoltà nel trovare un accordo sulla data però non è stata un ostacolo insormontabile. “Mi hanno richiamato il 29 dicembre – ha proseguito – e mi hanno detto che avevano visto che ho anche depuratori d’aria e che, vista la situazione del covid, poteva essere un argomento interessante, così mi hanno proposto la data di gennaio, allora mi sono detto, perché no? Ho pensato potesse essere interessante anche per far conoscere la mia attività ed è stata una bella esperienza. E’ stato emozionante, ero un po’ nervoso perché il notaio ci aveva raccomandato di fare grande attenzione nel dare gli indizi al concorrente, che quella sera era Luca Argentero, quindi dovevamo stare attenti ad imparare a memoria cosa dire, usando le parole giuste, senza aggiungere niente di più che lo potesse facilitare. Gli indizi che dovevamo dare erano stati scritti in base alle risposte che avevo dato durante l’intervista, in cui mi avevano fatto un sacco di domande particolari”.

Nonostante l’emozione del debutto, per Corbinelli l’esperienza è stata decisamente positiva: “Era la prima volta che andavo in tv – ha aggiunto – anche se per lavoro mi è già capitato di andare a Roma e di portare riscaldatori anche agli studi di Cinecittà. Quindi ho pensato potesse essere l’occasione per prendere qualche nuovo contatto. L’esperienza in studio è stata bella, purtroppo, a causa del covid e dell’avvicinarsi di Sanremo, Amadeus era superblindato, anche noi eravamo tutti tamponati e avevamo sempre le mascherine fino al momento di andare in onda, quindi non è stato possibile avere un momento in cui parlare un po’ più con lui, ma sia lui che Argentero sono stati davvero molto simpatici. Dopo la trasmissione tanti mi hanno chiamato, oppure ci sono stati dei conoscenti che non vedevo da un po’ che mi hanno fermato alla Coop o dal meccanico per chiedermi com’era andata”. Intanto, archiviata l’esperienza televisiva, Niccolò prosegue con impegno e passione la sua attività lavorativa.

Valentina Tisi