Nico Congressi cerca nuovi collaboratori per i propri eventi: i requisiti richiesti per far parte del team

SIGNA – Nico Congressi Srl, che da poco ha festeggiato i suoi primi 25 anni di attività, cerca una serie di figure professionali da inserire nel proprio team con una proposta di collaborazione a carattere occasionale in occasione di congressi scientifici ed eventi istituzionali per l’espletamento di mansioni di segreteria, accoglienza e assistenza ai partecipanti. Personale “altamente qualificato – come specificano dall’azienda che ha sede a Signa ma con uffici a Roma e Napoli – con comprovata esperienza nell’ambito dell’assistenza congressuale per entrare a far parte del gruppo dei collaboratori esterni del nostro dinamico team, attivo da 25 anni nell’ambito dell’organizzazione di eventi in prevalenza medico scientifici e istituzionali”. I candidati devono avere una spiccata propensione ai rapporti interpersonali conoscere il galateo professionale, parlare fluentemente almeno la lingua inglese. Sarà un requisito qualificante e di valutazione prioritaria la conoscenza delle pratiche di segreteria da svolgere in occasione di eventi medico scientifici accreditati tramite Agenas per il conseguimento dei crediti formativi ECM da parte dei partecipanti. Saranno presi in considerazione anche candidati alle prime esperienze lavorative purché in possesso di tutte le caratteristiche personali che saranno vagliate in occasione di un colloquio di selezione. E’ richiesto l’invio di un curriculum aggiornato al seguente indirizzo e-mail: business@nicocongressi.it

Saranno presi in considerazione solo i candidati che soddisfano i requisiti richiesti secondo i seguenti dettagli:

– Ruolo: Hostess / Steward

– Orario di lavoro: Full day / Half day anche sabato e festivi

– Sede di lavoro: territorio nazionale

– Settore: eventi istituzionali, manifestazioni, congressi medico scientifici, convention aziendali

Responsabilità principali:

– Accoglienza partecipanti, assistenza in segreteria, assistenza all’interno della sala dell’evento, assistenza in hotel, gestione e coordinamento trasferimenti a terra (van, pullman) per spostamenti ospiti in arrivo e partenza e disposizioni cene in occasione degli eventi.

Qualifiche ed esperienze richieste:

– ottima conoscenza del pacchetto Office

– ottima conoscenza della lingua inglese parlate e scritta.