Nidi, abbattimento del 70% sulla retta del mese di marzo

SESTO FIORENTINO – Un abbattimento del 70% della retta del mese di marzo dei nidi con gestione diretta del COmune, in appalto e privati convenzionati del territorio: è uno dei provvedimenti decisi dalla Giunta comunale di martedì 9 marzo. Con questa manovra è stato deciso uno stanziamento di 53mila euro.

Analoghe riduzioni erano state previste nei mesi passati per le rette di novembre e dicembre, quando lo sconto per le famiglie fu quasi del 50%.

“Si tratta di interventi straordinari – spiega l’assessore all’istruzione Silvia Bicchi – attuati destinando i residui di fondi originariamente finalizzati alla riduzione delle rette attraverso modalità specifiche. Coerentemente con la volontà dell’Amministrazione comunale di andare incontro alle famiglie in un momento tanto difficile, abbiamo stabilito di utilizzare quanto avanzato per ridurre di volta in volta le rette a tutti gli utenti dei nidi, impegnandoci per mesi futuri ad adottare analoghi provvedimenti non appena vi saranno risorse disponibili”.

Sempre nella seduta di ieri, la Giunta ha provveduto all’assegnazione dei contributi agli istituti comprensivi e alle scuole superiori del territorio per progetti di sostegno psicopedagogico, individuati attraverso un bando ad hoc pubblicato nelle scorse settimane. Il contributo, pari a 1600 euro per istituto, sarà utilizzato per potenziare i progetti di ascolto rivolti a studenti, docenti e famiglie, sia in forma diretta che con attività in classe. “L’obiettivo – spiega ancora Bicchi – è quello di fornire strumenti di prevenzione del disagio psicologico e di contrasto a fenomeni di bullismo e di marginalizzazione. Come Amministrazione comunale abbiamo ritenuto fondamentale potenziare l’offerta di questi servizi, anche alla luce del violento impatto che l’emergenza sanitaria sta avendo sui nostri giovani, sia dal punto vista formativo che psicologico”.