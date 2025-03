Nidi d’infanzia: dal 1 aprile si aprono le iscrizioni

SESTO FIORENTINO – Da martedì 1 aprile è possibile iscrivere i bambini ai nidi d’infanzia comunali, in totale sono sette per complessivamente 306 posti. La domanda può essere presentata per i minori residenti a Sesto Fiorentino nati dal 1 gennaio 2023 al 30 aprile 2025, ultimo giorno di apertura delle iscrizioni. Le domande possono essere […]



SESTO FIORENTINO – Da martedì 1 aprile è possibile iscrivere i bambini ai nidi d’infanzia comunali, in totale sono sette per complessivamente 306 posti. La domanda può essere presentata per i minori residenti a Sesto Fiorentino nati dal 1 gennaio 2023 al 30 aprile 2025, ultimo giorno di apertura delle iscrizioni. Le domande possono essere presentate soltanto online attraverso il portale dedicato accessibile dalla pagina https://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/iscrizioninidi2526, dove sono anche riportate tutte le informazioni. In caso di disponibilità residua di posti per i “piccolissimi”, dal 1 al 10 giugno i termini saranno riaperti esclusivamente per tale fascia d’età.

“Lavoriamo già per programmare al meglio il nuovo anno educativo con l’offerta di 306 posti nido e una copertura delle richieste ben superiore alla media regionale e nazionale – dice l’assessore Sara Martini – Nei giorni scorsi abbiamo approvato il Piano Educativo Comunale, adeguando i servizi a bisogni delle famiglie e recependo alcune novità. In particolare, seguendo anche l’andamento in calo delle iscrizioni dei bambini 24-36 mesi, l’organizzazione dei nidi è stata ripensata, istituendo sezioni miste che avviano e facilitano la continuità educativa in maniera più efficace. Continuiamo inoltre a investire sullo 0-6 sia nei poli come centro di sperimentazione pedagogica sia nella formazione di educatori e educatori”.



“Da settembre 2025, dopo la sperimentazione parziale avviata quest’anno e dopo aver coinvolto tutto il personale educativo comunale, estendiamo il metodo dell’ambientamento partecipato in tutti i nostri servizi – prosegue Martini – Un ringraziamento a tutte e tutti coloro che sono impegnati, a partire dal personale nei nidi e negli uffici fino al coordinamento pedagogico e alle famiglie, per rendere i servizi all’infanzia della nostra città spazi di qualità dove stare e crescere bene insieme”.