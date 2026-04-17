SESTO FIORENTINO – Fino al 30 aprile sono aperte le iscrizioni ai servizi educativi comunali per la prima infanzia, ai nidi. Le domande possono essere presentate esclusivamente online al Comune; tutte le informazioni sono disponibili sulla pagina dedicata del sito istituzionale all’indirizzo www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/nidi2627. Per beneficiare della misura Nidi gratis per l’anno 2026/2027, il cui bando per le famiglie sarà pubblicato nelle prossime settimane, occorrerà essere iscritti a un nido comunale o a uno dei seguenti nidi privati accreditati che hanno aderito alla misura regionale: L’albero di Jesse, Primavera, Santa Marta, Sotto l’ombrello di Mary Poppins, Un mondo a forma di me.
Nidi: iscrizioni fino al 30 aprile
SESTO FIORENTINO – Fino al 30 aprile sono aperte le iscrizioni ai servizi educativi comunali per la prima infanzia, ai nidi. Le domande possono essere presentate esclusivamente online al Comune; tutte le informazioni sono disponibili sulla pagina dedicata del sito istituzionale all’indirizzo www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/nidi2627. Per beneficiare della misura Nidi gratis per l’anno 2026/2027, il cui bando per le […]