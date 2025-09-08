Nido: apertura dell’anno educativo per 306 bambini

SESTO FIORENTINO – Sono 306 i bambini iscritti ai servizi all’infanzia, per 160 dei quali si è trattato del primo giorno assoluto di nido. Si parte con l’ambientamento partecipato in tutti i servizi, dopo la proficua sperimentazione fatta lo scorso anno in due servizi e il riscontro positivo arrivato dalle famiglie e dal personale coinvolto. […]

SESTO FIORENTINO – Sono 306 i bambini iscritti ai servizi all’infanzia, per 160 dei quali si è trattato del primo giorno assoluto di nido. Si parte con l’ambientamento partecipato in tutti i servizi, dopo la proficua sperimentazione fatta lo scorso anno in due servizi e il riscontro positivo arrivato dalle famiglie e dal personale coinvolto. È stata proposta anche una specifica formazione cui ha partecipato con entusiasmo e professionalità tutto il personale.

Prezioso, poi, il coinvolgimento attivo delle famiglie: nei giorni scorsi si sono tenute le assemblee in tutti i servizi e i genitori sono protagonisti, insieme ai figli, di questi importanti giorni e dei primi passi al nido. L’augurio dell’amministrazione comunale è che sia un anno buono, ricco di scoperte e di legami, con un ringraziamento speciale a chi lavora ogni giorno per rendere possibile una serena quotidianità e una significativa qualità nei servizi educativi della città.