Niente acqua a Lastra a Signa giovedì 24 settembre: in via di Naiale e a San Romolo

LASTRA A SIGNA – Problemi con l’acqua giovedì 24 settembre in alcune zone di Lastra a Signa. A renderlo noto è la stessa Publiacqua che, in una nota, “informa i cittadini del Comune di Lastra a Signa che, causa lavori ai nostri impianti, dalle 9 di giovedì 24 settembre si registreranno mancanze d’acqua in via di Naiale e in località San Romolo e nelle zone limitrofe. La situazione tornerà a normalizzarsi tra la tarda mattinata e il primissimo pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio che questi lavori creeranno loro”.