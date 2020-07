Niente ballo: il Covid blocca l’Estate nel Parco

CAMPI BISENZIO – Non ci sarà “Estate nel Parco” l’appuntamento che ogni anno l’Associazione Comunale Anziani per il Volontariato di Campi Bisenzio ha organizzato nel parco urbano di Villa Montalvo. A “cancellare” l’evento è il coronavirus, o meglio i protocolli anticovid che non permettono un adeguato svolgimento dell’iniziativa. Lo spiega la vice presidente dell’associazione comunale anziani Sandra Ballerini. “L’associazione aveva chiesto ed ottenuto dall’Amministrazione Comunale lo spazio Hubert Scarlini nel Parco di Villa Montalvo per organizzare come ogni anno Estate nel Parco 2020 – Si balla il liscio per il periodo 1 agosto – 2 settembre 2020, ma il Covid ha bloccato tutto. Era anche stata fatta per tempo la programmazione delle orchestre, tutto questo, ovviamente, prima del covid 19. Le imposizioni sul distanziamento sociale non ci consentono di dare corso a quanto programmato. Ci scusiamo con i nostri soci e con i frequentatori delle nostre serate. Sappiamo che per molti dei nostri anziani partecipare alla nostra lunga estate danzante, è un modo per svagarsi, per muoversi, per socializzare e ci dispiace davvero tanto non poterci ritrovare come abbiamo fatto ogni anno, ma altrettanto teniamo alla loro salute ed integrità fisica. Diamo appuntamento al Rodari per la stagione invernale e alla prossima estate, liberi dal virus”.