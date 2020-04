Niente mascherine. La farmacia Balducci in un video “oggi non le abbiamo, non uscite di casa”

CALENZANO – Niente mascherine. L’annuncio attraverso un video sul sociale Facebook della Farmacia Balducci dove si spiega che “le mascherine non ci sono e non sappiamo quando arriveranno”. Un annuncio, si spiega, “per far in modo che le persone che le cercano non si spostino da casa”. Su quando arriveranno è difficile saperlo perché, si dice nel video “le rimanda la Regione, non dipende da noi, dalle farmacie”. Il 20 aprile sempre la farmacia Balducci fa sapere che già alle 10 le 800 mascherine arrivate sono finite e le attendeva per questa mattina, ma purtroppo stamani non sono arrivate. E.A.