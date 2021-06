Niente soggiorni estivi a Le Gorette: i lavori non sono terminati

SESTO FIORENTINO – Non ci saranno neppure quest’estate i soggiorni alla Casa vacanze de Le Gorette a Cecina gestita dall’associazione intercomunale anziani che coinvolge i comuni di Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Calenzano. Ad annunciarlo è il presidente dell’associazione intercomunale Anziani Graziano Vanni. “Questo anno non faremo soggiorni a causa dei tempi allungati dei lavori per […]

SESTO FIORENTINO – Non ci saranno neppure quest’estate i soggiorni alla Casa vacanze de Le Gorette a Cecina gestita dall’associazione intercomunale anziani che coinvolge i comuni di Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Calenzano. Ad annunciarlo è il presidente dell’associazione intercomunale Anziani Graziano Vanni. “Questo anno non faremo soggiorni a causa dei tempi allungati dei lavori per la ristrutturazione dell’immobile”.

“I lavori si protraggono oltre il periodo previsto. – spiega Vangi – le ditte stanno ritardando gli interventi di ristrutturazione che avrebbe dovuto concludersi entro giugno”. L’intervento di risistemazione della struttura a Cecina è iniziata nel settembre dello scorso anno e le spese per questo tipo di lavori ammontano a 250mila euro e riguardano il rifacimento dell’ala sud della Casa Vacanze. L’intervento era stato organizzato per migliorare gli ambienti dell’edificio prevedendo sia camere singole e aumentare il numero dei bagni.

“Per ora non sappiamo quando i lavori verranno ultimati – spiega Vangi – ma speriamo di poter aprire la struttura per le attività di autunno inverno. Intanto stiamo pensando ad intervenire anche sulla parte destra del piano terra dell’edificio ricavando otto camere e rifacendo i servizi igienici, ma i costi sono molto alti per noi, per questo motivo abbiamo chiesto un incontro con i sindaci della Piana per chiedere loro di darci una mano”.