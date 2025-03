“No alla guerra”: in città i manifesti di Sinistra Italiana

SESTO FIORENTINO – “No alla guerra” è il grande manifesto che Sinistra Italiana Sesto Fiorentino ha scelto di far affiggere in questi giorni sul territorio sestese come messaggio chiaro e diretto. “Un messaggio forte e chiaro alla città: no alla guerra. In questi giorni, nelle strade di Sesto Fiorentino, sono apparsi manifesti 6×3 con questa semplice […]

SESTO FIORENTINO – “No alla guerra” è il grande manifesto che Sinistra Italiana Sesto Fiorentino ha scelto di far affiggere in questi giorni sul territorio sestese come messaggio chiaro e diretto. “Un messaggio forte e chiaro alla città: no alla guerra. In questi giorni, nelle strade di Sesto Fiorentino, sono apparsi manifesti 6×3 con questa semplice ma fondamentale affermazione, che per noi è un vero e proprio programma politico. Da sempre – afferma Federico Giuntini, segretario comunale di Sinistra Italiana – abbiamo manifestato una posizione netta e coerente con i valori che da sempre ci guidano. Mentre il mondo assiste all’escalation di conflitti e la corsa al riarmo come unica soluzione alle crisi internazionali, ribadiamo la necessità di una politica che metta al centro la diplomazia, la pace e la giustizia sociale. Per rafforzare questo messaggio e coinvolgere la cittadinanza nelle prossime settimane saremo presenti con due banchetti in centro. A cominciare da sabato 8 marzo: sarà un’occasione per discutere di questi temi cruciali, per promuovere il tesseramento e per ribadire il nostro impegno per la pace”.