Noa, l’avatar di Publiacqua arriva a I Gigli

CAMPI BISENZIO – Noa è al Centro Commerciale I Gigli. L’avatar di Publiacqua “esce” dagli Uffici al pubblico e dai canali social aziendali e sbarca al Centro Commerciale (Cammin de’ Gigli, primo piano) più grande del territorio dove l’azienda gestisce l’acquedotto e dove ogni giorno passano migliaia di persone. Il luogo ideale per proporre ai cittadini un punto di contatto che offre un servizio rapido, veloce e soprattutto facile. Noa, infatti, è la piattaforma di intelligenza artificiale sviluppata da Publiacqua per assistere ed aiutare il cittadino/utente a eseguire le principali pratiche inerenti l’acquedotto. A inaugurare la postazione Noa sono intervenuti, tra gli altri, Nicola Perini, presidente di Publiacqua, Paolo Saccani, amministratore delegato di Publiacqua, Stefano De Robertis, Senior Marketing Manager di Eurocommercial Properties, società proprietaria del Centro Commerciale, Alessandro Tani, asset Manager di Eurocommercial Properties, e Antonino D’Agostino, direttore del Centro Commerciale I Gigli. Presenti anche Daniele Matteini, assessore allo sviluppo economico del Comune di Campi Bisenzio, Massimo Labanca, assessore al bilancio del Comune di Sesto Fiorentino.

L’assistente virtuale di Publiacqua è in grado non solo di fornire informazioni sul servizio idrico ma anche di guidare l’utente nello svolgimento di alcune delle pratiche commerciali: attivazione bolletta web; estratto conto della propria utenza; autolettura; ristampa fattura (con invio all’indirizzo mail indicato della bolletta in formato pdf); attivazione domiciliazione bancaria. Oltre a ciò attraverso Noa è possibile anche segnalare un guasto sulla rete idrica. Informazioni e pratiche che Noa è in grado di fornire in più lingue, in modo da aiutare anche tutti coloro che conoscono poco l’italiano e si sentono magari più sicuri nello svolgere pratiche commerciali nella propria lingua. Le lingue disponibili, in alternativa all’italiano, sono: inglese, francese, spagnolo e cinese. “Come luogo di attività commerciali, – dice Antonino D’Agostino direttore dei Gigli – ma anche di incontro sociale, il centro commerciale si mette a disposizione della comunità ospitando Noa questa nuova opportunità permetterà ai nostri visitatori di poter ottenere informazioni sulle attività di Publiacqua, in tranquillità nel centro commerciale. Come Gigli siamo sempre attenti ad offrire nuovi servizi con particolare attenzione a quelli innovativi e utili per le famiglie che frequentano il centro commerciale”.

Con Noa, e con i suoi continui sviluppi, Publiacqua investe ancora sulla tecnologia. MyPubliacqua, Sportello Digitale, Bolletta Digitale ed oggi Noa sono infatti strumenti di una medesima strategia che punta a garantire ad ognuno dei propri cittadini/utenti la facoltà di scegliere tra una pluralità di canali quello più smart, comodo o più vicino alle proprie abitudini o esigenze. “Con Noa, – dice Nicola Perini presidente di Publiacqua – Publiacqua utilizza l’innovazione tecnologica per avvicinarsi ulteriormente ai suoi cittadini e offrire un servizio sempre più performante relativamente a tutta una serie di pratiche che gli utenti sono chiamati a fronteggiare quotidianamente nel loro rapporto con il servizio idrico. Abbiamo scelto questa location non a caso, proprio per dimostrare come rapportarsi con questo tipo di quotidianità possa essere immediato e attuabile in qualunque momento, anche facendo shopping. Noa è un servizio anche di comunicazione per i cittadini, e grazie a lei Publiacqua si conferma proiettata in avanti, in supporto dei suoi utenti”.

“Siamo lieti di accogliere l’iniziativa di Publiacqua che porta Noa, il proprio assistente virtuale multilingua, al Centro Commerciale I Gigli. – dice Stefano De Robertis Senior Marketing Manager- di Eurocommercial, società proprietaria del centro commerciale – Questa innovazione tecnologica rappresenta un ulteriore passo verso la digitalizzazione dei servizi e la semplificazione per i cittadini, ed un ulteriore tassello nell’ offerta di servizi alla clientela ad alto valore aggiunto nel nostro Centro Commerciale. Noa offre un servizio immediato e accessibile per svolgere pratiche come l’attivazione della bolletta web, l’estratto conto, l’autolettura e la segnalazione guasti. Il fatto che sia disponibile in multilingua dimostra l’attenzione dell’azienda verso l’inclusività e l’accessibilità. La scelta del nome, che simboleggia movimento e capacità di evoluzione, ben rappresenta la filosofia di un servizio dinamico che punta a migliorare costantemente l’esperienza del cliente”. Noa deriva da una radice che significa movimento. Il nome è stato scelto appunto per simboleggiare la risorsa acqua ed il suo essere perennemente in movimento ma anche, nella seconda accezione che caratterizza l’avatar di Publiacqua, la capacità di Noa di imparare, di evolversi e quindi di cambiare non rimanendo ferma alla sua forma di partenza. Il nome Noa è stato scelto attraverso un contest aziendale a cui ha partecipato buona parte dei dipendenti dell’azienda.

Oggi Noa è disponibile, oltreché a I Gigli, presso una postazione fissa, un totem con schermo touchscreen, presso l’Ufficio al Pubblico di Firenze (via Benedetto Accolti 23/a), sui principali canali social dell’azienda (Facebook, Telegram, ricercando Publiacqua_AssitenteDigitale, e su Whatsapp, registrando nei tuoi contatti Publiacqua_AssitenteDigitale con il numero 339-9908222) ed a breve sul sito aziendale. Noa, però, è un’assistente “dinamica”. Il suo punto di forza è la capacità di “imparare” ed a breve saranno disponibili nuove funzionalità e quindi nuovi servizi per i cittadini. Fra i principali servizi in attivazione nei prossimi mesi ricordiamo: pagamento fatture; rateizzazioni; nuova attivazione di un’utenza; voltura; subentro; cessazione dell’utenza.