Noferi (M5S): “Il presidente Giani e l’aeroporto fantasma…”

FIRENZE – La consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Silvia Noferi, torna sulla questione aeroporto e lo fa con una serie di considerazioni destinate sicuramente a fare discutere. “Vista la inusuale disponibilità del presidente Giani al dibattito pubblico sulle grandi opere, – spiega – abbiamo inoltrato immediatamente una richiesta di accesso atti per avere la copia del “nuovo Masterplan con la pista declinata”, per capire meglio di cosa si trattasse, ma con grande sorpresa, dalla Direzione mobilità, infrastrutture e trasporto Pubblico locale insieme alla Direzione urbanistica della Regione, in data 3 maggio, hanno risposto che l’amministrazione non è in possesso di detta documentazione”.

“Quali conclusioni dobbiamo trarre da questa vicenda? Che il presidente Giani non ha informato le direzioni regionali competenti del maggiore progetto infrastrutturale della Toscana nemmeno per avere un parere, un vaglio tecnico, una rassicurazione sulla sua fattibilità e lo ha spedito direttamente a Enac di Roma senza nemmeno farsene una copia? Potrebbe anche essere plausibile, visto che si è dimenticato di farne cenno anche nel programma di mandato con il quale si è presentato alle elezioni (sono già due le interrogazioni senza risposta fatte per sapere il numero della pagina dove si trovi menzionato il progetto)”.

“La fine della storia, indipendentemente dalla sciatteria commessa, se è stata commessa, – conclude Noferi – la sapremo solo quando Enac darà il suo verdetto sulla “nuova pista declinata”; ammesso che Enac si decida a pubblicare il progetto, perché questa storia della reticenza a consegnare i documenti pubblici, parte proprio da Enac che si rifiuta di consegnare i documenti anche ai consiglieri regionali. Sembrano novelle ma è tutto vero. Forse”.