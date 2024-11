Noferi (M5S): “Presentata un’interrogazione sulla vicenda della Telco Spa e sul futuro dei 600 lavoratori”

FIRENZE – Un’interrogazione sulla vicenda della Telco Spa e il futuro dei 600 lavoratori. E’ quella presentata dalla consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Silvia Noferi, ed è relativa all’azienda che in Toscana ha diverse sedi che occupano appunto circa 600 lavoratori. “Di recente – spiega Nogeri – la Telco Soluzioni Digitali è stata acquisita da una Società a responsabilità limitata, di cui ancora non si conoscono i dati e i lavoratori sono stati anche informati che lo stipendio del mese di settembre, sarebbe stato pagato in due rate, entro la fine di questo mese. A oggi c’è molta preoccupazione per la loro sorte, perché circa il 50% di loro non ha ancora ricevuto la seconda rata dello stipendio e nessuno sta dando garanzie sui piani industriali dell’azienda. Ad aggravare la situazione anche il fatto che, subito dopo l’acquisizione da parte di questa sconosciuta azienda, si sono interrotti molti lavori che erano già stati commissionati, per la mancanza di materie prime e strumentazioni di cui sono stati fermati gli acquisti. L’11 novembre si svolgerà un incontro fra l’Unità di crisi della Regione Toscana e i lavoratori, e con questa interrogazione, chiedo se sono stati convocati anche i dirigenti della Telco, gli unici che possono fare chiarezza sui dubbi che i lavoratori giustamente hanno per il loro futuro”.