Noi siamo Signa: “Viabilità, velocità e marciapiedi: Lecore ha bisogno di risposte”

SIGNA – Si torna a parlare della viabilità nella frazione di Lecore. Grazie a una mozione presentata nel consiglio comunale del 25 giugno corso dalla capo gruppo della lista civica Noi siamo Signa, Elisa Binella. “Il documento – spiega Binella – è stato presentato con il contributo dell’assessore Andrea Di Natale, è stata approvata da tutti i gruppi di maggioranza e da Uniti per Signa mentre la Lega si è astenuta. E aveva come oggetto la risoluzione delle problematiche legate alla viabilità di via dei Sodi, via Bardazzi e via Montagliari. Il mancato rispetto dei limiti di velocità a 30 km/h, il traffico di mezzi pesanti e autoarticolati in strade con divieto di transito e la quasi assenza di marciapiedi, rendono queste strade pericolose per la cittadinanza. A ciò si aggiunge la scarsa visibilità dovuta sia alla mancanza di un’illuminazione adeguata, sia alle auto spesso in sosta pericolosa. Infine, non può essere tralasciata la questione sul difficile collegamento con percorsi pedociclabili fra Lecore e Sant’Angelo a Lecore. Per questi motivi, abbiamo voluto impegnare la giunta comunale a farsi carico con urgenza della messa in sicurezza di queste strade, inserendo un intervento in tal senso tra quelli prioritari già previsti nel programma di mandato. Con questa mozione, inoltre, abbiamo voluto dare un importante segnale per il miglioramento della viabilità, in un’ottica più ampia di sviluppo di Signa, della qualità della vita per i suoi abitanti”.