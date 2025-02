“Noi, soli. Oberto e Maria” al Teatro Manzoni

CALENZANO – “Noi, soli. Oberto e Maria” di Marco Vichi è lo spettacolo in programma al Teatro Manzoni venerdì 7 e sabato 8 febbraio alle 21.15. Diretto e interpretato da Lorenzo Degl’Innocenti con la voce fuori campo di Lella Costa, lo spettacolo è una produzione La Macchina Del Suono. Due monologhi per due differenti disagi esistenziali. Due personaggi per […]

CALENZANO – “Noi, soli. Oberto e Maria” di Marco Vichi è lo spettacolo in programma al Teatro Manzoni venerdì 7 e sabato 8 febbraio alle 21.15. Diretto e interpretato da Lorenzo Degl’Innocenti con la voce fuori campo di Lella Costa, lo spettacolo è una produzione La Macchina Del Suono. Due monologhi per due differenti disagi esistenziali. Due personaggi per due solitudini. Nel primo monologo, Oberto è un uomo intrappolato nelle proprie nevrosi, mentre si prepara a una cena per dodici amici, il cui carico emotivo riporta a galla ricordi dolorosi della sua infanzia. La figura della madre autoritaria e soffocante emerge come il fulcro della sua solitudine (interpretata dalla voce fuori campo di Lella Costa). Nel secondo quadro, Maria racconta la sua vita di donna divisa tra i ruoli di figlia, madre e donna arrabbiata con il mondo. La sua solitudine si intreccia con il rancore verso la madre e con la frustrazione che nasce dal confronto con la lettera di suo figlio. Maria, una ragazza di campagna ormai inurbata, riflette con amara lucidità sul suo passato e sul presente, dando voce a una rabbia inarrestabile che scava nel suo cuore. Il monologo di Oberto è stato scritto originariamente da Marco Vichi per l’attore Franco Di Francescantonio, che purtroppo non riuscì a portarlo in scena a causa della sua prematura scomparsa. Il monologo di Maria, invece, trae spunto dal racconto “Vade retro”, che nella versione originale faceva sentire la presenza di uno sguardo pietoso e spietato, quello di Pasolini, che osservava la rovina del sottoproletariato inurbato. Oggi, il testo assume una dimensione più contemporanea, mettendo in scena la solitudine tecnologica che segna il nostro tempo. Biglietti: intero: 16 euro, ridotto 14 euro.