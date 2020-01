Nomadi. Baratti (Lega) “Occorre un tavolo di confronto con le forze dell’ordine”

CALENZANO – Un tavolo di confronto sulla presenza dei nomadi a Calenzano: a chiederlo è il consigliere della Lega, Daniele Baratti. “Alcuni cittadini ci hanno segnalato la presenza di camper/roulotte di nomadi presso la zona del Carrefour – spiega il consigliere dlela Lega – Si presenta nuovamente una problematica emersa nei mesi passati a cui l’amministrazione pare, purtroppo, non abbia dato una risposta concreta. Nonostante un confronto positivo con la Polizia Municipale, che ringraziamo per il lavoro volto a garantire la legalità sul nostro territorio, riteniamo opportuno anche l’intervento della nostra amministrazione.

Pertanto si rinnova l’invito al Sindaco di convocare un tavolo di confronto con le Forze dell’ordine, i gruppi politici in seno al Consiglio comunale ed una rappresentanza del Carrefour al fine di trovare una soluzione a questo problema”.

Baratti chiede di poter prendere spunto da un’ordinanza del Comune di Cascina. “Come già ribadito più volte possiamo prendere spunto da un’ordinanza recente del Comune di Cascina che vieta – spiega Baratti – ‘la fermata e la sosta 0/24, su tutto il territorio comunale, di roulotte, caravan, camper e veicoli similari di ogni genere, comunque denominati e trasformati in abitazione ancorché temporanea, in costanza della presenza a bordo di persone’. Siamo disponibili, in un’ottica di collaborazione, a portare ulteriori possibili soluzioni per arginare tale fenomeno tutelando altresì i residenti che possiedono e sostano con il camper. Siamo certi che stavolta il Sindaco coglierà favorevolmente il nostro invito”.