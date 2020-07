Nomadi. Baratti (Lega) “Per il PD non c’è un problema concreto. Convocheremo la commissione affari istituzionali”

CALENZANO – “Siamo rimasti esterrefatti dalla bocciatura del nostro ordine del giorno che chiedeva l’istituzione di un tavolo di confronto sulla presenza di nomadi a Calenzano”. E’ quanto afferma, in una nota, Daniele Baratti della Lega. “Ci siamo fatti portavoce delle richieste di tanti cittadini – prosegue Baratti – che chiedono un intervento incisivo dell’amministrazione comunale. Purtroppo, secondo il Partito Democratico, si istituisce un tavolo dove il problema è concreto e non su una situazione che si presenta in maniera saltuaria. Cogliamo l’occasione per ringraziare Carabinieri e Polizia Municipale tenuto conto dell’attività di controllo che svolgono in merito a questa situazione. Adesso però è necessario un intervento serio della politica locale in quanto non possiamo più far finta di niente e sorvolare sulle segnalazioni dei cittadini. Se la maggioranza non ha voluto attivare un tavolo ci pensiamo noi: convocheremo la commissione affari istituzionali, visto che la presidenza è in quota Lega, ed inviteremo a partecipare la Polizia municipale”.