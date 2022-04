Nominati dal sindaco Falchi i cinque coordinatori dei Centri Civici

SESTO FIORENTINO – Sono stati nominati dal sindaco Lorenzo Falchi i cinque coordinatori dei Centri Civici della città. Si tratta di Isabella Becucci per il Centro Civico 1 (Centro-Sud Ferrovia), Monica Barducci per il Centro Civico 2 (Campo Sportivo-Zolfanello-Padule-Querceto), Sara Bosi per il Centro Civico 3 (Quinto), Paolo Quercioli per il Centro Civico 4 (Colonnata-Camporella), […]

SESTO FIORENTINO – Sono stati nominati dal sindaco Lorenzo Falchi i cinque coordinatori dei Centri Civici della città. Si tratta di Isabella Becucci per il Centro Civico 1 (Centro-Sud Ferrovia), Monica Barducci per il Centro Civico 2 (Campo Sportivo-Zolfanello-Padule-Querceto), Sara Bosi per il Centro Civico 3 (Quinto), Paolo Quercioli per il Centro Civico 4 (Colonnata-Camporella), Stefano Romei per il Centro Civico 5 (Cercina). I cinque coordinatori sono stati ricevuti ieri pomeriggio dal sindaco Falchi e dal consigliere delegato agli istituti di partecipazione Antonio Bindi per un primo incontro di coordinamento e approfondimento delle attività dei prossimi mesi.

“Ringrazio i tre coordinatori che hanno confermato il loro impegno e faccio un augurio di buon lavoro alle due nuove coordinatrici, Isabella Becucci e Sara Bosi – afferma il sindaco Falchi – In questi ultimi due anni l’emergenza sanitaria ha visto una fortissima riduzione delle attività dei Centri civici che vogliamo continuino ad essere spazi di partecipazione, incontro, socialità. Insieme ai coordinatori abbiamo abbozzato il lavoro e gli obiettivi dei prossimi mesi, avviando un percorso che ne valorizzi il ruolo e le funzioni ponendole al servizio della comunità. Un ricordo particolare, in questo momento ti di ripartenza per i Centri civici, non può che andare a Carlo Conti, per tanti anni coordinatore del Centro civico 1 e recentemente scomparso, il cui impegno e passione saranno di stimolo e di esempio per io lavoro che abbiamo davanti”.