Nominato il Consiglio del Club Panathlon Firenze Medicea: la sede è a Lastra a Signa

LASTRA A SIGNA – Nominato, dopo la presentazione ufficiale del 26 marzo scorso, il consiglio del Club numero 488 del Panathlon Internazionale, per il biennio 2022-2023 – Distretto Italia Area 6 Toscana. Il presidente è il fiorentino Ugo Ercoli, vice-presidenti Marika Pollicina (vicario) e Fabio Cannone, segretario Gianni Taccetti, tesoriere e cerimoniere Francesco Lonero, consiglieri Roberto Bellocci, Fabrizio Boni, Marco Ceccantini, Laura Morini e Fabio Niccolai. Collegio dei revisori contabili: Lapo Ercoli presidente, Stefano Marino Fransoni e Serena Raggi. Collegio di garanzia statutaria: Leonardo Cappellini presidente, Gian Luca Migliorini e Andrea Tenani.

Presentato il 26 marzo nella sala “Firenze capitale” in Palazzo Vecchio, la benemerita riconosciuta del Coni ha come scopo l’affermazione dell’ideale sportivo e dei suoi valori morali e culturali, quale strumento di formazione ed elevazione della persona e di solidarietà tra gli uomini e i popoli. L’associazione è apolitica e aconfessionale, senza distinzioni di sesso o razze e senza finalità di lucro. La sede è a Lastra a Signa ma opererà a Firenze e in tutti i Comuni della cintura fiorentina. Fini statutari sono l’etica sportiva e sociale, cultura e arte sportiva, collegamento con le altre benemerite del Coni, rapporto con Istituzioni locali, enti e società sportive del territorio e con particolare attenzione alla scuola, riportando al centro i valori che spesso si sono persi per strada.

“I soci – dicono dal Club – sono di diversi Comuni della Città metropolitana e opereranno sul territorio fiorentino. Siamo un pezzo importante della nostra Grande Firenze, orgogliosi di esserlo e sempre pronti a gettare il cuore oltre l’ostacolo per i valori universali della solidarietà. In momenti così difficili lanciamo insieme ad altri amici un nuovo Club con lo sguardo a tutto questo territorio, splendore di un epoca irripetibile ma da cui tanto possiamo imparare. L’attività consisterà in momenti formativi, iniziative di solidarietà, premi speciali, mostre di arte e sport, presentazioni di libri di sport e cultura. Durante le conviviali ci saranno momenti di incontro e presentazione di personaggi pubblici sia di sport che di cultura. Chi fosse interessato ad avere notizie o iscriversi, può scrivere a panathlon.firenzemedicea@gmail.com oppure a presidente. firenzemedicea@gmail.com