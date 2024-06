Non arriva l’ok di Bugetti all’incontro con Daneri: “”Ne prendo atto, ne riparleremo al ballottaggio”

PRATO – Non si completa il doppio confronto chiesto da Mario Daneri, candidato sindaco di “Prato merita”, con i due più probabili “competitor” in un possibile ballottaggio. Dopo il sì di Gianni Cenni, candidato sindaco del centro-destra, e il relativo incontro svoltosi nei giorni scorsi, non è arrivato il via libera anche dalla candidata dello […]

PRATO – Non si completa il doppio confronto chiesto da Mario Daneri, candidato sindaco di “Prato merita”, con i due più probabili “competitor” in un possibile ballottaggio. Dopo il sì di Gianni Cenni, candidato sindaco del centro-destra, e il relativo incontro svoltosi nei giorni scorsi, non è arrivato il via libera anche dalla candidata dello schieramento di centro-sinistra, Ilaria Bugetti. “Ne prendo atto. Se ne riparlerà dopo il primo turno di voto, l’8 e 9 giugno, – commenta Daneri senza polemiche – noi abbiamo proposto di anticipare la verifica su convergenze e divergenze programmatiche pubblicamente con entrambi i candidati più accreditati. Con uno dei due è stato possibile, con l’altro no. Per quanto ci riguarda il dialogo riprenderà a partire dal 10 giugno con entrambi”.

In attesa di quel dialogo i partiti che sostengono la candidatura di Mario Daneri chiudono il cerchio di una lunga campagna elettorale con un messaggio chiaro: “La nostra alleanza è a livello nazionale quasi un’unicità, il nostro è un laboratorio politico dove hanno prevalso motivi di unità su polemiche sterili e controproducenti. A Prato il terzo polo non si è mai sciolto, anzi ha allargato i suoi confini, – sottolineano i responsabili provinciali dei quattro partiti uniti, Stefano Micheloni (Azione), Veronica Versace Scopelliti (Italia Viva), Giovanni Luchetti (Libdem) e Paolo Noci (Psi) – la campagna elettorale che sta per chiudersi, peraltro, ha confermato l’interesse nazionale per questa esperienza, come testimoniano le numerose presenze a sostegno del nostro progetto come la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva e il deputato di IV Pierluigi Marattin, il capo gruppo alla Camera di Azione Matteo Richetti, il presidente dei Libdem Andrea Marcucci, il presidente del Consiglio nazionale del Psi Riccardo Nencini“.

Questa esperienza politica ha un primo appuntamento decisivo nel prossimo fine settimana ed è destinata ad andare avanti: “Coloro che hanno votato terzo polo alle politiche di ormai quasi due anni fa, che alle europee daranno il proprio consenso ad Azione o Stati Uniti d’Europa, nella scheda per il Comune di Prato hanno uno sbocco naturale: “Prato merita”, – sottolineano gli esponenti dello schieramento liberaldemocratico e riformista – c’è bisogno di una forza centrale che riequilibri coalizioni sempre più spostate alle loro estremità. E grazie ad una rappresentanza forte e qualificata in consiglio comunale, quest’area politica può aprirsi ulteriormente oltre i propri confini. Siamo solo alle battute iniziali, questo progetto politico dopo le elezioni si rafforzerà”.