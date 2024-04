“Non ci sono parole per esprimere la nostra tristezza”: il cordoglio dell’amministrazione comunale per la morte di Mattia Giani

CAMPI BISENZIO – Il malore, la corsa all’ospedale e poi, purtroppo, questa mattina, la notizia della sua morte. Non ce l’ha fatta Mattia Giani (nella foto), il calciatore di 26 anni del Castelfiorentino United che ieri si era sentito male sul terreno di gioco durante la partita, valida per il campionato di Eccellenza, fra la sua […]

CAMPI BISENZIO – Il malore, la corsa all’ospedale e poi, purtroppo, questa mattina, la notizia della sua morte. Non ce l’ha fatta Mattia Giani (nella foto), il calciatore di 26 anni del Castelfiorentino United che ieri si era sentito male sul terreno di gioco durante la partita, valida per il campionato di Eccellenza, fra la sua squadra, il Castelfiorentino United, e la Lanciotto Campi Bisenzio. Una tragedia immane: le condizioni del giovane, originario di Ponte a Egola, erano apparse subito critiche ed era stato ricoverato all’ospedale di Careggi. A comunicare il decesso di Giani è stato il sindaco di Castelfiorentino Alessio Falorni in un post su Facebook. L’attaccante era cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli ed era poi passato nella squadra Primavera del Pisa prima di militare nel Ponsacco, Cascina, Tuttocuoio, Grosseto e Real Forte Querceta. Dal 2022 giocava nel Castelfiorentino United.

A esprimere il cordoglio della comunità campigiana è stato invece il sindaco Andrea Tagliaferri, mentre la Lanciotto Campi Bisenzio, tramite la sua pagina Facebook, ha comunicato ai propri tesserati che “per la giornata odierna le attività saranno sospese”. “E’ con profondo dolore che abbiamo appreso della tragica perdita di Mattia Giani avvenuta questa mattina, – ha detto il sindaco Tagliaferri – non ci sono parole per esprimere la tristezza per la scomparsa di un ragazzo così giovane. In questo momento di dolore, esprimo le mie più sentite condoglianze alla famiglia, agli amici di Mattia e a tutti coloro che lo conoscevano. In segno di cordoglio il sindaco, il presidente del consiglio comunale, Antonio Montelatici, la giunta, il consiglio comunale e la città tutta si stringono attorno alla famiglia, alla dirigenza e ai compagni di squadra”.

“Hai lottato come eri solito fare in campo, – si legge sulla pagina Facebook del Castelfiorentino United – indossando i nostri colori, ma un destino crudele ti ha portato via. Onorati di averti conosciuto ed apprezzato, prima come uomo e poi come atleta, sentiamo un vuoto immenso. Fai buon viaggio Mattia. Un abbraccio forte alla famiglia”.