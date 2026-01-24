“Non dimentico”: dopo dodici anni di silenzio il cantastorie signese Fabio Ness riprende chitarra e microfono

SIGNA – Dopo dodici anni di silenzio discografico, Fabio Ness torna sulla scena musicale con un nuovo progetto. Cantastorie, come si definisce, “capace di trasformare la vita in musica”, ha ripreso la chitarra e il microfono con il singolo “Non dimentico”, attualmente in lavorazione e in uscita nei prossimi mesi. Un brano intenso, nato da un incontro reale, che parla di memoria, paure, amore e della forza di ricominciare, riflettendo il percorso umano e artistico di un uomo che ha attraversato il tempo con consapevolezza. “Dopo tanti anni sento che è arrivato il momento giusto per tornare: non per dimostrare qualcosa, ma per raccontare ciò che la vita mi ha insegnato, – spiega Ness – la musica non mi ha mai lasciato, oggi torno con più libertà e con la passione di sempre”. Il nuovo progetto vede la collaborazione del maestro Luca Bechelli agli arrangiamenti e di Mattia Boschi che ha sempre creduto nel suo percorso. Domani, domenica 25 gennaio, Fabio Ness sarà ospite della trasmissione in diretta web su Radio Giglio Rosso, dove racconterà la genesi di “Non dimentico”, il significato di questo ritorno e cosa vuol dire ritrovare oggi la propria musica, con uno sguardo nuovo ma la stessa passione di sempre.