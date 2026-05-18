Non dimentico”, Fabio Ness ritorna sul palco dopo dodici anni di silenzio

SIGNA – Salablu sold out sabato sera per il ritorno sulle scene di Fabio Ness. Dopo dodici anni di silenzio, il cantautore ha scelto infatti la sua città per presentare “Non dimentico”, il nuovo singolo accompagnato dal videoclip ufficiale, disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali e sul canale ufficiale YouTube dell’artista. Una serata costruita tra musica, immagini, danza e racconto del territorio, che ha richiamato un pubblico numeroso trasformando il debutto live del nuovo progetto in uno degli appuntamenti culturali più partecipati degli ultimi mesi a Signa. Sul palco insieme a Fabio Ness anche Adele Nuti e Simone Blanco. Fra i momenti più intensi della serata il tributo a Francesco Nuti e l’esecuzione di “Vittime della strada”, storico brano del cantautore che quest’anno compie vent’anni, accompagnato dalla performance della scuola The Gate Florence Dance di Scandicci dedicata al tema della sicurezza stradale. Spazio anche all’esibizione dei ballerini di Liberando Tango e alla presentazione ufficiale del videoclip di “Non dimentico”, diretto da Federico Gori e girato tra Signa e Lastra a Signa, con scene realizzate tra Villa Alberti, il Parco dei Renai, la stazione ferroviaria e altri luoghi simbolici del territorio.

“In questi dodici anni – ha detto Fabio Ness – non ho mai smesso davvero di scrivere, osservare, vivere. In tutto questo periodo la musica ha continuato a vivere dentro di me in forme diverse, fino a quando ho sentito che era arrivato il momento giusto per trasformare esperienze, silenzi e cambiamenti in un nuovo racconto. Tornare proprio a Signa ha avuto un significato particolare, perché qui il pubblico conosce il mio percorso da vicino e sa leggere anche ciò che c’è dietro le canzoni. La sensazione più bella della serata è stata percepire un clima autentico”. Presente all’evento anche il sindaco di Signa Giampiero Fossi: “Il videoclip di “Non dimentico” riesce a restituire un’immagine molto sincera della nostra città. Signa é entrata nel racconto attraverso luoghi quotidiani, dettagli e atmosfere che chi vive questo territorio riconosce immediatamente. C’è uno sguardo contemporaneo ma allo stesso tempo molto riconoscibile che ha restituito identità ai luoghi senza forzature. Credo sia questo uno degli aspetti più riusciti dell’intero progetto: aver unito musica, immagini e territorio dentro un racconto coerente e autentico”. Nel finale spazio ai ringraziamenti per tutte le realtà coinvolte nella realizzazione dell’evento e del videoclip, dagli attori Ylenia Spallina, Lorenzo Bazzechi, Sabina Pacetto, Fabio Rinaudo, Alessandra Matulli, Alessio Conti, Giulia Galletti, Galilea Becucci, Roberto Francalanci, Alessia Sturiale, Claudia Taddei e Monica Pietrini, fino al team tecnico e organizzativo, alle associazioni presenti e ai professionisti del territorio che hanno collaborato al progett