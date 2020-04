CAMPI BISENZIO – Anche con il sindaco di Campi Bisenzio, Emiliano Fossi, a fine serata arriva il bilancio della giornata che si sta concludendo. Come di consueto in video: diversi gli argomenti trattati, dalla consegna delle mascherine che arriveranno dalla Regione, all’impegno dei volontari; dall’aggiornamento dei contagi (oggi un nuovo positivo a Campi) all’invito a restare ancora a casa e “a non abbassare la guardia”.