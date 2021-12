Non è ancora risolto il problema del riscaldamento al liceo artistico. Un genitore “Gli studenti vogliono tornare a scuola non evitare di frequentarla”

SESTO FIORENTINO – Il freddo e il maltempo continua ad aumentare e il riscaldamento al liceo artistico di via Giusti ancora non funziona in tutte le classi. A lamentarsi sono studenti e i loro genitori che lamentano come ancora la questione non sia stata risolta. Gli studenti vorrebbero tornare in aula dopo un lungo periodo […]

SESTO FIORENTINO – Il freddo e il maltempo continua ad aumentare e il riscaldamento al liceo artistico di via Giusti ancora non funziona in tutte le classi. A lamentarsi sono studenti e i loro genitori che lamentano come ancora la questione non sia stata risolta. Gli studenti vorrebbero tornare in aula dopo un lungo periodo di Dad (e pensiamo anche i docenti), ma non in una “cella frigorifera”, come dice un genitore “Hanno scelto questa scuola per imparare e non per evitare di frequentarla”. La scuola superiore dipende dalla Città Metropolitana, ma ancora non pare sia stato fatto un intervento per accendere il riscaldamento in tutte le aule quando ci sono le lezioni. Speriamo che il riscaldamento torni in funzione presto perchè se è vero che a volte è difficile programmare i lavori, è anche certo che in questi sono i mesi freddi.