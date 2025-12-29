Non si ferma all’alt della Polizia locale, fugge contromano e provoca un tamponamento: denunciato

PRATO – Durante uno degli ultimi servizi di controllo del territorio nella zona di piazza Ciardi, una pattuglia della Polizia locale ha notato un veicolo con a bordo tre soggetti. Gli agenti, insospettiti dalla condotta del mezzo, hanno intimato l’alt, ma il conducente anziché arrestare la marcia ha accelerato repentinamente, dando inizio a una fuga ad alta velocità tra via Cavallotti, piazza Mercatale, piazza San Marco, via Ferrucci e viale della Repubblica e compiendo manovre estremamente pericolose, fra cui il passaggio con semaforo rosso e la circolazione contromano lungo viale Leonardo da Vinci tra il ponte Lama e lo svincolo autostradale. Visto il rischio per l’incolumità degli altri utenti della strada, la pattuglia ha interrotto l’inseguimento per prestare soccorso a due veicoli rimasti coinvolti in un tamponamento causato dalla manovra azzardata del fuggitivo. Fortunatamente, non si sono registrati feriti. Nel corso della stessa giornata, gli agenti si sono recati presso la residenza dell’intestatario del veicolo per raccogliere elementi utili all’identificazione del conducente. Poche ore dopo, la pattuglia è riuscita a individuare l’autore della fuga identificandolo per un ventiseienne di nazionalità marocchina residente a Prato. All’uomo sono state contestate numerose violazioni al Codice della strada, tra cui circolazione a velocità non adeguata, inosservanza del segnale semaforico, mancata precedenza in intersezione e circolazione contromano. E’ stato inoltre denunciato a piede libero per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.