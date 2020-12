Non si fermano i “ragazzi” del gruppo teatrale Antiossidante e stasera saranno su YouTube

CAMPI BISENZIO – Non si sono fermati neppure quando il lockdown ha bloccato ogni forma di attività se non essenziale, per loro il teatro è “una scelta essenziale”. Sono i “ragazzi” del gruppo di teatro over 65 del Teatrodante Carlo Monni, “capitanati” dall’eclettica Valentina Cappelletti, inarrestabile attrice e regista fiorentina che insieme ai giovani ultra […]

CAMPI BISENZIO – Non si sono fermati neppure quando il lockdown ha bloccato ogni forma di attività se non essenziale, per loro il teatro è “una scelta essenziale”. Sono i “ragazzi” del gruppo di teatro over 65 del Teatrodante Carlo Monni, “capitanati” dall’eclettica Valentina Cappelletti, inarrestabile attrice e regista fiorentina che insieme ai giovani ultra 65enni ha dato vita al gruppo Antiossidante.

“La scuola è nata da un’idea di Andrea Bruno Savelli – spiega Valentina Cappelletti – lo scorso anno siamo riusciti ad andare in scena con un testo scritto ed elaborato dal gruppo over 65. Quest’anno con il lockdown abbiamo avuto difficoltà ad andare in scena, ma i ‘ragazzi’ come li chiamo io non si sono persi d’animo e hanno deciso che dovevamo fare qualcosa”.

Così Valentina Cappelletti ha organizzato alcune prove teatrali utilizzando la piattaforma Zoom. Il gruppo è composto da 15 persone quasi tutte donne, e ha già messo online una serata di Giallo radiofonico.

“Per questo Natale abbiamo pensato di proporre Canto di Natale – spiega Cappelletti – ma non avrà il finale previsto da Dickens, quello sarà lasciato agli spettatori che potranno seguire sulla piattaforma Zoom la serata. Il gruppo campigiano ha poi hanno raccontato le favole e i racconti horror ai bambini riscuotendo molto successo. Per il prossimo 2021 le prove e gli spettacoli si svolgeranno secondo quanto previsto dalle normative anticovid, ma chi vuole partecipare e far parte del gruppo potrà rivolgersi alla segreteria del Teatrodante Monni. Chi invece vuole vedere il gruppo in azione può seguire lo spettacolo questa sera 23 dicembre alle 21 sul canale YouTube. Ecco il link https://youtu.be/tusT7hv0NkI