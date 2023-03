Non solo 8 marzo a Signa: via al mese della salute, del benessere e della bellezza

SIGNA – Non soli l’8 marzo, Giornata internazionale dei diritti della donna, a Signa. Per tutto il mese e i primi giorni di aprile, infatti, c’è un programma ricco di iniziative tra camminate della salute, poesie recitate, approfondimenti e molto altro ancora. “Dal 10 marzo al 4 aprile sono davvero tante le attività interamente dedicate […]

SIGNA – Non soli l’8 marzo, Giornata internazionale dei diritti della donna, a Signa. Per tutto il mese e i primi giorni di aprile, infatti, c’è un programma ricco di iniziative tra camminate della salute, poesie recitate, approfondimenti e molto altro ancora. “Dal 10 marzo al 4 aprile sono davvero tante le attività interamente dedicate alla donna fra salute, benessere e bellezza, – dicono il sindaco Giampiero Fossi e il vice-sindaco e assessore alle pari opportunità Marinella Fossi – un programma di iniziative di approfondimento sulla salute grazie alla collaborazione di Farmapiana e Avis. Ma anche momenti di cultura e attività sportive come la lezione di Pilates, le camminate della salute e la consueta pedalata rosa. Un ringraziamento a tutte le associazioni e alle strutture che hanno collaborato con l’amministrazione comunale per la realizzazione di questo programma che si profila come un momento di riflessione sulla condizione femminile ma anche occasione di unione e socialità”.

Primo appuntamento venerdì 10 marzo alle 16.30 in Salablu con l’associazione Exinea che propone lo spettacolo “Cantiamo le donne”, letture di poesie con intermezzi musicali di Stefania Termine. Sabato 11 marzo via alle “Camminate della salute” organizzate dal Gruppo Trekking Signa in collaborazione con Farmapiana. Il primo percorso in programma – “Lungo le sponde dell’Arno. Da Signa alla passerella per Badia – è un itinerario di 6,5 chilometri per una percorrenza di 2 ore circa che da piazza della Repubblica attraverserà via dei Renai, il ponte sul Bisenzio, la pista ciclabile Signa fino ad arrivare alla passerella sull’Arno.

Si prosegue sabato 18 marzo alle 9.15 con “Alla scoperta del centro storico”, secondo appuntamento delle “Camminate della salute”, mentre alle 9.30 è prevista la partenza della “Pedalata Rosa” dal Parco dei Renai con arrivo al Parco delle Cascine a Firenze. Sport e salute ma anche momenti di cura estetica: martedì 21 marzo alle 21 in Salablu il personale del centro estetico Orixia si metterà a disposizione per prove di make-up e consigli per la cura della pelle (seguirà brindisi a conclusione della serata).

Sabato 25 marzo il terzo appuntamento delle “Camminate della salute” porterà alla scoperta della Piana di Lecore con un percorso ad anello di 8 chilometri tra il borgo di Castelletti e Poggio a Caiano. Lunedì 27 in Salablu l’approfondimento della consigliera Avis di Signa Barbara Minutella sui benefici della donazione di sangue e plasma sulla salute psicofisica della donna, mentre martedì 28, ancora in Salablu, grazie alla collaborazione di Farmapiana, il primo intervento di “Salute & benessere” ospiterà il dottor Filippo Fassio, specialista in allergologia.

Giovedì 30 marzo una lezione di Pilates dalle 19 alle 20 presso il centro danza Arte in Corso cui seguirà una cena presso il Ristoro dell’Arte in via La Pira (sia per la prova di Pilates che per la cena è necessaria la prenotazione tramite messaggio WhatsApp ai numeri 333 3551031 / 339 5425552 entro il 27 marzo). Venerdì 31 secondo appuntamento con “Salute & benessere” con l’intervento della dottoressa Sara Bini, specialista in nutrizione, mentre sabato 1 aprile l’ultima “Camminata della salute” porterà nella campagna fra Signa e San Mauro – itinerario in parte ad anello, completamente pianeggiante, dall’abitato di Signa verso quello di San Mauro. Il programma si concluderà martedì 4 aprile alle 21 con la proiezione in Salablu del film “Il diritto di contare” di Theodore Melfi del 2016.