Non solo cani e gatti alla benedizione degli animali alla parrocchia di Querceto

SESTO FIORENTINO – Sono stati veramente tanti i partecipanti (si stimano oltre 150 persone) alla tradizionale benedizione degli animali di domenica scorsa presso la chiesa di San Jacopo a Querceto. Una tradizione molto sentita sul territorio, “una bella partecipazione”, scrive la Pro Loco sulla propria pagina Facebook. La benedizione si è svolta come di consueto nel giorno di Sant’Antonio Abate, Santo che viene considerato come il protettore degli animali. Con una particolarità, come si può vedere anche dalle fotografie che pubblichiamo: non si trattava solo di cani e gatti… Al termine della cerimonia è stato realizzato anche il “falò di San Sebastiano” che, in passato, era considerato propiziatorio per ottenere buoni raccolti da parte dei contadini. L’iniziativa è stata organizzata dall’Associazione Antichi mestieri e mondo contadino grazie anche alla collaborazione con la parrocchia di San Jacopo e una serie di associazioni del territorio.