Non solo Covid-19: nuovo appuntamento con il “Tg della Piana”

PIANA FIORENTINA – Non solo Covid nella nuova puntata del “Tg della Piana”, l’approfondimento giornalistico realizzato ogni quindici giorni dalle redazioni di Toscana Tv e Piananotizie con la collaborazione delle amministrazioni comunali della Piana. Si parla infatti di come ripartire dopo il virus, per esempio con le opere pubbliche a Lastra a Signa, mentre a Calenzano si festeggia il compleanno di “CiviCa”, la biblioteca comunale. A Campi, Sesto e Signa invece si illustrano alcuni provvedimenti decisi dai Comuni proprio per fronteggiare l’emergenza sanitaria. Buona visione.