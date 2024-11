Non solo Lecore e Sant’Angelo a Lecore: nuovi dossi artificiali in arrivo a Signa

SIGNA – Continua la posa a Signa dei dossi artificiali, i cosiddetti “limitatori di velocità”, che forniscono un rafforzativo dei segnali già presenti sulla carreggiata. Ad annunciarlo l’assessore alla Polizia municipale, Eleonora Chiavetta: “Non c’è alcun compromesso quando si parla di sicurezza. Pur suscitando reazioni contrastanti tra gli automobilisti, la loro funzione è fondamentale. L’atteggiamento dell’amministrazione è comunque quello di una sperimentazione continua. Dopo la posa, già avvenuta, nelle frazioni di Lecore e Sant’Angelo a Lecore, siamo al lavoro, di concerto con gli uffici e la Polizia municipale, per installare dei dossi artificiali in altre zone del Comune”. Un intervento, si legge in una nota, “sviluppato nel pieno rispetto della normativa e svolto solo dopo i sopralluoghi dei tecnici avvalendosi di conseguenza di fornitori certificati”. “A seguito di segnalazioni ricevute in merito alla velocità elevata anche nei centri abitati – ha concluso l’assessore – solitamente si instituisce una riduzione del limite di velocità che in molti casi non modifica significativamente l’andatura dei veicoli, allora si prende in considerazione l’installazione di manufatti più impattanti sulla viabilità libera e smisurata”.