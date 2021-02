Non solo traffico, la parola d’ordine è sicurezza. Polizia municipale signese: tutti i numeri del 2020

SIGNA – Non solo numeri sul traffico nel bilancio dell’attività svolta nel corso del 2020 dalla Polizia municipale signese. Ma un report preciso, suddiviso in sette paragrafi, che ha come parola chiave quella della sicurezza. Sicurezza sanitaria ma anche sicurezza del territorio più in generale. Sicurezza e ordine, come ha tenuto a ribadire il sindaco […]

SIGNA – Non solo numeri sul traffico nel bilancio dell’attività svolta nel corso del 2020 dalla Polizia municipale signese. Ma un report preciso, suddiviso in sette paragrafi, che ha come parola chiave quella della sicurezza. Sicurezza sanitaria ma anche sicurezza del territorio più in generale. Sicurezza e ordine, come ha tenuto a ribadire il sindaco Giampiero Fossi. Insieme a lui il comandante della Polizia municipale signese, Fabio Caciolli. Per quanto riguarda il traffico, l’elemento che balza subito agli occhi è la diminuzione dei veicoli “registrati” dalle telecamere di via dello Stadio, passate dai 7.421.890 del 2019 ai 6.190.103 dell’anno passato. Con il minimo storico di 166.213 nel mese di aprile (nel 2019 erano state 675.459) ovvero in pieno lockdown. Diminuite di conseguenza anche le sanzioni elevate (da 13.907 a 8.341, -36,3%) e i sinistri rilevati (da 101 a 73, -27,7%).

Senza contare che l’impegno dimostrato dalla Polizia municipale di Signa – in sinergia con le forze di volontariato e Protezione Civile – è stato fondamentale per la gestione della pandemia da Covid-19. Ma il sindaco Fossi e il comandante Caciolli sono andati anche oltre, guardando ovvero alle prospettive per il 2021. “Stiamo portando avanti molti progetti e l’attività della Polizia municipale continua a essere svolta in modo ligio e attento nonostante le difficoltà, – dice il sindaco – c’è una forte volontà dell’amministrazione comunale di investire in questo settore, per questo fra poco verrà divulgato un avviso per la manifestazione d’interesse necessaria alla ricerca di una nuova sede per la Polizia municipale che sia più adatta e funzionale allo svolgimento del lavoro. Un potenziamento della struttura quindi, con un nuovo comando, e una implementazione degli strumenti elettronici e del personale”.

Un’azione diffusa che ha richiesto l’ausilio di nuove competenze e il dispiegamento di numerose forze dell’ordine: “Come accennato dal sindaco, abbiamo in programma di implementare ulteriormente gli strumenti digitali; penso alle telecamere per la videosorveglianza che entro febbraio 2021 conteranno 46 punti di osservazione, – aggiunge il comandante – per quanto riguarda il 2020 non possiamo non ricordare il lavoro di sicurezza sanitaria imposto dal Covid con 4.267 controlli complessivi di cui 14 sanzioni a persone e 11 sanzioni a imprese ed esercizi commerciali”. Per quanto riguarda invece la sicurezza del territorio, l’attività della Polizia municipale si è sviluppata da un lato con il controllo sulle attività edilizie, dall’altro con un forte controllo per il corretto smaltimento dei rifiuti in collaborazione con gli ispettori Alia.

“Un dato importante, che mi piace sottolineare, è l’accelerazione data allo svolgimento di alcune pratiche, – aggiunge Caciolli – mi riferisco per esempio al contrassegno di disabilità che, ad oggi, viene rilasciato in soli 4 giorni. Ma penso anche all’attività svolta dai miei agenti di prevenzione (e sanzione) all’abbandono scolastico: durante il 2020 sono stati effettuati 14 accertamenti su minori che hanno portato al rientro di 7 alunni in aula mentre, per i 7 restanti, è scattata la comunicazione all’autorità giudiziaria”. “E’ stato (il 2020) un anno ovviamente caratterizzato dal Covid – centinaia di telefonate e tantissimi controlli che ci hanno visti impegnati costantemente senza sosta, – conclude Caciolli – la pandemia ha cambiato le nostre abitudini anche lavorative, portandoci a confrontarci con nuove tecnologie, nuovi mezzi di comunicazione e la necessità di essere informati/informare in tempo reale. Per questo voglio rivolgere un ringraziamento alla mia squadra che ha saputo adeguarsi ai nuovi ritmi e al lavoro sempre più intenso degli ultimi mesi. La nostra attività continuerà a viaggiare su questi binari per l’efficace controllo e la sicurezza dei nostri cittadini”.